Yazın topladığı elmaları aç kalan kuşlar için tekrar ağaçlara astı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden duyarlı bir vatandaş, aç kalan kuşlar için bahçesindeki meyve ağaçlarından yazın topladığı elmaları tekrar geri astı.

İlçenin Tuğ Mahallesi'nde ikamet eden duyarlı vatandaş Sinan Kıranşal, kuşların soğuk kış günlerinde aç kalmaması için bahçesindeki ağaçları elmalarla donattı. Yaz aylarında bahçede topladıkları elma ve armutları, soğuk havalarda dışarıda aç kalan kuşlarla paylaşan Kıranşal, bu sayede çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşların bir nebze olsun yiyecek sıkıntısını gidermiş oluyor. Kuşların aç kalmaması için herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade eden Kıranşal, "Malumunuz bölgemiz çok soğuk bir bölge ve kış çok çetin geçiyor. Ne yazık ki dışarıdaki canlılar bu durumdan olumsuz şekilde etkileniyorlar. Hal böyle olunca, bende kendi imkanlarımla yazın kendime ait bahçemden meyve ağaçlarından toplamış olduğum elmaları, aç kalan kuşlar yesin diye kışın tekrar ağaçlara geri astım. Bu şekilde bahçeye gelen kuşlar bir nebze olsun karınlarını doyurabilmiş oluyorlar. Onlar yedikçe, ben yenisini bırakıyorum. Herkesin bu noktada duyarlı olması gerekiyor. Evlerinin balkonlarına, pencere kenarlarına ve belirli bölgelere yiyecek bırakılırsa güzel olur" diye konuştu.