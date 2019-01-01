Yeni yıla köy yolu açarak girdiler

Özellikle köy yollarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Bitlis İl Özel İdaresi yeni yılda vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis Belediyesi merkezde ara arterleri özel idaresi ise köy yollarında aynı yolu tekrar tekrar açarak sabaha kadar karla mücadele çalışmaların sürdürecekler. İki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde 287 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, toplamda 2 Bin 341 kilometre olan yol ağlarında şimdiye kadar 5 Bin kilometre çalışma yaptıklarını söyledi. Kurtkan, gazetecilere yaptığı açıklamasında ise şunları söyledi. “Bitlis İl Özel İdaresi olarak 350 Köy 293 mezra 2 bin 341 kilometre yol ağına hizmet vermekteyiz. Karla mücadele çalışmalarını 90 personel 70 iş makinesi ve araçla sürdürmekteyiz. Şuanda Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyünde karla mücadele çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şuan itibari ile il genelinde 5 Bin kilometreye yakın karla mücadele çalışmamız bulunmaktadır. Toplamda 7 ilçede 9 şantiyemizle vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yol açmanın yanı sora acil durumlara müdahale etmek içinde ekiplerimiz hazırda beklemektedir. Karla 112'den gelen acil vakalar için hemen o bölgeye iş makinesi yönlendirmesi yapmaktayız. 112 ile koordineli bir şekilde hastamızı hastaneye kadar getirmekteyiz. Bununla ilgili asılsız ihbarlara karşı da cezai işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın sadece yollarının açılması için asılsız ihbarlarda bulunmamalarını istiyoruz. Çünkü hasta olan insanların zamanları çok değerlidir” dedi.

Öte yandan il merkezinde vatandaşlar karın altında kalan araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadılar.