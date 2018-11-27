‘Yılın Öğretmeni'nden Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis'te ‘yılın öğretmeni' seçilen Tatvan Sadettin Aka Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu'yu makamında kabul etti.

Yılın öğretmeni seçilip Ankara'da düzenlenen 24 Kasım törenlerinde Bitlis'i temsil eden öğretmen Mihraç Kulu'ya bir tebrik de Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'dan geldi. Öğretmen Mihraç Kulu'yu makamında kabul eden Kaymakam Özkan, çiçek takdim ederek tebriklerini iletti.

Öğretmen Mihraç Kulu'ya başarılarının devamını dileyen Kaymakam Özkan, öğrencilere yönelik hayata geçirdiği örnek projelerden dolayı da teşekkürlerini iletti.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Mihraç Kulu ise, Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti.