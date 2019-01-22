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Yolda bulduğu altınları polislere teslim etti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 33 bin TL değerindeki altınları polislere teslim etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 33 bin TL değerindeki altınları polislere teslim etti.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ocak günü Y.B. isimli şahsın bir banka ATM'si önünden geçerken poşet içerisinde piyasa değeri yaklaşık 33 bin TL olan altın ziynet eşyası bulduğu belirtildi. Y.B. isimli şahsın altınları polis merkezi amirliğine gelerek teslim ettiği ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ise altın ziynet eşyalarının sahibinin A.Ş. olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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