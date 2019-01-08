İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolda kayan araçlar kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde olumsuz hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Tatvan – Van karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde meydana geldi. Tatvan ve Van istikametinden gelen plaka ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araç, kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kayarak kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol kenarına savrulurken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta yaralananlar, olay yerine giden AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazaya karışan iki araçta ağır hasar oluşurken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.