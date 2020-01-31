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Yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

Bitlis’te aniden bastıran kar yağışından dolayı yollarda mahsur kalanlara Bitlis Valiliğinin talimatı ile kumanya dağıtıldı.

Bitlis'te aniden bastıran kar yağışından dolayı yollarda mahsur kalanlara Bitlis Valiliğinin talimatı ile kumanya dağıtıldı.


Yolda kalan vatandaşlara kumanyalar AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından dağıtıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle, Valiliğimizin talimatıyla, yolda kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri yardım etti. Bitlis'te Rahva bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Araçlarının içerisinde mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Ekiplerin bu yardımından memnun kalan vatandaşlar, yolun açılmasının ardından yollarına devam etti" denildi.



Zincir uyarısı


Valilik yaptığı açıklamada zincirsiz ağır vasıta araçların, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini bilirdi. Açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis-Baykan, Bitlis - Ahlat, Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların, trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla Tır ve Kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

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