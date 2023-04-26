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Yolu açılan doğa harikası Nemrut Krater Dağı'na ziyaretçi akını

BİTLİS (İHA) – Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki doğa harikası Nemrut Krater Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra piknikçilerin de akınına uğruyor.

BİTLİS (İHA) – Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki doğa harikası Nemrut Krater Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra piknikçilerin de akınına uğruyor.


2 bin 800 rakımda sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ile keşfedilmeyi bekleyen Nemrut Kalderası, el değmemiş doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, hayran bırakan manzarasıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bazı bölgelerinde yaklaşık 5 metre kar bulunan Nemrut Krater Dağı'na gelen ziyaretçiler, muhteşem doğayı fotoğraflama imkânı buluyor.


Vatandaşlar, Nemrut Kalderası'nın doğa harikası olduğunu ve herkesin görmesi gerektiğini söylediler.

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