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Zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi

Bitlis Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetledi.


Bitlis'te toplu taşıma araçlarının fazla yolcu aldığı ve şoförlerin kılık kıyafetine dikkat etmedikleri şikayetleri üzerine denetime çıkan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye ve özel halk otobüslerini denetledi.


Şehir içi trafik polislerinden yardım alan zabıta ekipleri, durdukları otobüslerde fazla yolcu alıp almadıklarını ve şoförlerin kılık kıyafet kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetim sonrası bir açıklama yapan Belediye Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, vatandaşlardan ve üniversite öğrencilerinden gelen şikayetler üzerine toplu taşıma araçlarını denetlediklerini belirterek, "Otobüslere fazla yolcu aldıkları, zamanında hareket etmedikleri ve kılık kıyafetlerine dikkat etmedikleri bildirilmişti. Biz de bu kurallara uyulup uyulmadığını denetledik" dedi.

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