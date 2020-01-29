Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi

Bitlis'te artan şikâyetler üzerine belediye ekipleri şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin buton ve klimalarının çalışıp çalışmadığını denetledi.

Havaların zaman zaman eksinin altında seyrettiği kentte, Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı. Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir içinde toplu taşımacılık yapan özel halk otobüslerine yönelik başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Trafik zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarındaki duraklarda yaptığı denetimlerde halk otobüslerinde buton ve klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etti. Sürücüleri de klimalarını sürekli çalıştırmaları yönünde uyaran zabıta ekipleri, araçlarında klima çalıştırmayan otobüs kooperatifine idari para cezası verileceğini bildirdi.

Yapılan denetimlerde şehir içerisinde toplu taşıma yapan özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırıldığı görüldüğü bildirildi.