1 milyon 600 bin lira ceza kesildi

Yapılan testler sonucunda ise Müdürlük tarafından işletmecilere 1 milyon 600 bin 438 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarladan/Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği" prensibi ile gıda güvenilirliğinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi amacıyla Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalar aralıksız olarak sürdürüyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, 2022 yılında yapılan çalışmaları anlatarak açıklama yaptı. Müdür İzzet Murat, 2022 yılında 6 bin 270 iş yerine denetim yaparak 751 numune alındığını belirtti. İzzet Murat, Yapılan testler sonucunda ise Müdürlük tarafından işletmecilere 1 milyon 600 bin 438 lira ceza kesildiği açıkladı.

“Çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz”

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması ve ilimizde üretilen, ithal ve ihraç edilen gıdaların güvenli bir şekilde tüketime sunulması için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda 2022 yılında Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan gıda ve yem işletmelerinde toplam 6270 denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 751 adet numune alınmış, ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Yapılan denetimlerde 5996 sayılı kanuna aykırı hareket eden toplam 116 adet işletmeye idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı 1 milyon 362 bin 251 TL'dir” dedi.

“Toplam 238 bin 187,00 TL idari para cezası uygulanmıştır”

Öte yandan tütün ve alkollü satış yerlerine yapılan denetimlerden de bahseden Murat, “Ayrıca Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı 10 adet tütün mamulü ve alkollü içki satış yerine, 4250 ve 4733 sayılı kanunlara aykırı hareket ettikleri için toplam 238 bin 187 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımızın insan odaklı çalışma prensibi esasıyla yapılan denetimlerdeki esas amaç tüm vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. İnsan odaklı denetimlerimiz 2023 yılında da rutin ve ihbar odaklı olarak aralıksız devam edecektir. En iyi denetçi vatandaşımızın kendisidir" ifadelerini kullandı.