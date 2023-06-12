100 dönüm organik sertifikalı tarlada üretim başlattı

Yerli tohumlarından elde edilen domates, salatalık, biber gibi organik sebze fidesi, yeni alınan fide dikme makinesi vasıtasıyla toprakla buluşuyor.

Bolu Belediyesi'nin tarımsal faaliyetlerini yürüten Köroğlu Kooperatifi, 100 dönüm organik sertifikalı tarlalara organik fide dikimi gerçekleştirdi. İlde sadece Bolu Belediyesi'nin sahip olduğu fide dikme makinasıyla şu ana kadar 200 binden fazla organik fide toprakla buluştu. Çoğunluğu biber çeşitlerinden ve çeri domateslerden oluşan fidelerin mahsulleri, Köroğlu Kooperatifi'nce sözleşmeli olarak üretilip, tüketiciyle buluşturulacak.

Deprem bölgesine 100 bin ücretsiz fide

Bolu Belediyesi bunların dışında bu yıl deprem bölgesine de 100 binden fazla fide gönderdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi başta olmak üzere birçok bölgeye gönderilen fideler, büyük felakette büyük kayıplar yaşayan depremzede çiftçilere maddi olarak önemli katkılar sağlayacak.

Bolu çiftçisiyle de paylaşılıyor

Öte yandan organik fideler, Bolu'daki tüketicilerle de paylaşılmaya devam ediliyor. Bolulu üreticiler; domates (oturak, sırık, salkım, çeri ve söbe), biber (çarliston, çorbacı, üç burun ve acı biber), kabak, patlıcan, salatalık, altın çilek gibi birçok yerli sebze fidesini Karacasu yolu üzerindeki Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı seralardan veya Pazartesi günleri Bolu pazarından temin edebilecek.