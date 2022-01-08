13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yol verme kavgasında, içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Yenimahalle Mahallesinde öğrencileri taşıyan dolmuş sürücüsü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y. arasında yol verme kavgası yaşandı. Aracıyla defalarca dolmuşun önünü kesen Murat Y., daha sonra içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş etti. Murat Y.'nin silahından çıkan mermilerden birisi dolmuşun şoför kapısına, diğeri ise dolmuşun orta camının çerçevesine isabet etti. Olayın ardından taksi sürücüsü Murat Y., olay yerinden uzaklaştı.

Büyük korku yaşayan dolmuş sürücüsü ve öğrenciler, taksi sürücüsünden şikayetçi olmak için ilçe emniyet müdürlüğüne gitti. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, taksi sürücüsü Murat Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.