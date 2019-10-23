14 Burda AVM'de , “Gülüşlere Yolculuk” tiyatrosu

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM'nin minik ziyaretçileri için düzenlediği “Gülüşlere Yolculuk” tiyatro oyunuyla çocuklar doyasıya eğlenecek.

Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 14 Burda AVM, 27 Ekim Pazar günü ‘Gülüşlere Yolculuk' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

27 Ekim Pazar günü saat 14.00 ve 17.00'da ücretsiz sahnelenecek ‘Gülüşlere Yolculuk' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.