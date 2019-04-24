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14 Burda AVM'de koltuk çocukların

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız, koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ahmet Ege Düzel’e devretti.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız, koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ahmet Ege Düzel'e devretti.


Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için koltuğunu bir günlüğüne minik ziyaretçi Ahmet Ege Düzel 'e devretti. Minik Ahmet kısa süreliğine de olsa yönetici koltuğunda oturmanın heyecanını yaşayarak 14 Burda AVM'de gerçekleşmesini istediği çalışmaları anlattı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görevini temsili olarak minik meslektaşına devreden Esas 14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız ise "Çocuklarla bir arada olmak çok kıymetli, dünyaya çocukların gözüyle baktığımız zaman dünya daha yaşanası bir yer olacaktır. Bizim görevimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en güzel şekilde hazırlamak ve yetiştirmektir" dedi.


14 Burda AVM'de ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklar için birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

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