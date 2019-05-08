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14 Burda AVM'den Anneler Günü kampanyası

Bolu’da, 14 Burda AVM’nin Anneler Günü’ne özel düzenlediği kampanyada, 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçiler hediye çeki sahibi olacak.

Bolu'da, 14 Burda AVM'nin Anneler Günü'ne özel düzenlediği kampanyada, 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçiler hediye çeki sahibi olacak.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy Mevkii'nde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, ‘‘Anneler Günü''nü özel bir kampanya ile kutluyor.


Esas 14 Burda AVM, 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde yapılan toplam 150 TL'lik alışverişlerde, ziyaretçilerine hediye çeki verecek. Danışma noktasında kaydını yaptırarak eğlenceli dijital Anneler Günü oyununu oynayan ziyaretçiler kampanyadan yararlanma fırsatına sahip olacak. Dijital oyun ve hediye fırsatıyla Anneler Günü alışverişi Bolulular için çok daha keyifli olacak.

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