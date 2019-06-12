İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

14 Burda AVM'den Babalar Günü hediyesi

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, ‘Babalar Günü’nü özel bir kampanya ile kutluyor.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, ‘Babalar Günü'nü özel bir kampanya ile kutluyor.


Esas 14 Burda AVM, 13 -16 Haziran tarihleri arasında Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde yapılan toplam 200 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde oynanacak süper baba oyunuyla AVM içerisinde yer alan mağazalarda kullanılabilecek sürpriz hediye çeki verecek.


14 Burda AVM'nin ‘Babalar Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak, süper baba oyunu ile hediyesini seçecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.