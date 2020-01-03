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14 Burda AVM'den eğlencelerle dolu atölyeler

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ocak ayında da minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ocak ayında da minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor.


Esas 14 Burda AVM, Ocak Ayı boyunda minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli atölyelerde bir araya getiriyor. Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 4 Ocak'ta ahşap boyama atölyesi ve 5 Ocak'ta fotoğraf çerçevesi yapımı atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 11 Ocak'ta hayvan figürü yapımı atölyesi, 12 Ocak'ta şablon ile boyama atölyesi, 18 Ocak'ta kartpostal yapımı atölyesi, 19 Ocak'ta şapka yapımı atölyesi, 25 Ocak'ta dekoratif süs yapımı atölyesi, 26 Ocak'ta kardan adam yapımı atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

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