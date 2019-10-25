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14 Burda'da 29 Ekim coşkusu yaşanacak

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM’nin düzenleyeceği etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM'nin düzenleyeceği etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.


Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bolululara bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.


Esas 14 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, saat 14:00, 15:00 ve 16:00'da gerçekleştirilecek müzik dinletisi ve saat 14:00 ve 18:00'da düzenlenecek Atatürk Çerçevesi Yapımı Atölyesi ve bayrak dağıtımı etkinlikleri ile Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü coşku dolu heyecanla kutlayacak.

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