14 Burda'da çocuklar için ‘Kral Şakir' gösterisi

Esas 14 Burda AVM, 13-14-15-16 Haziran tarihlerinde, sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine karne sevincini yaşatacak.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor.

13-14-15-16 Haziran tarihlerinde, 13.00, 15.00, 17.00 saatlerinde 3 seans olarak düzenlenecek etkinlikte, Kral Şakir söyleşisi, moderatörle sahne aktiviteleri, Şakir ve Necati maskot karakterleri gösterisi ve hatıra fotoğraf çekimi gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak.

14 Burda AVM, keyifli bir tatilin başlangıcı için, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Kral Şakir etkinliğine minik ziyaretçilerini davet ediyor.