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14 Burda'da çocuklar için Mayıs ayı etkinlikleri

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçileri için Mayıs ayında hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri düzenleyecek.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçileri için Mayıs ayında hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri düzenleyecek.


Esas 14 Burda AVM, Mayıs ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.


Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinkileri kapsamında 4 Mayıs'ta kapı süsü tasarım atölyesi ve 5 Mayıs'ta oda süsü tasarım atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 11 Mayıs' ta boyama atölyesi, 12 Mayıs'ta tebrik kartı yapım atölyesi, 18 Mayıs'ta Karagöz-Hacivat kukla yapım atölyesi, 19 Mayıs'ta boyama atölyesi, 25 Mayıs'ta semazen yapım atölyesi, 26 Mayıs'ta fener yapım atölyesi çocuklara eğlencenin kapılarını açacak.


Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Mayıs ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye'nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyor.

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