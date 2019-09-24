14 Burda'da, ‘Haylaz Dostlar' tiyatrosu

Bolu'da, 14 Burda AVM'de düzenlenecek olan “Haylaz Dostlar” tiyatro oyunuyla çocuklar doyasıya eğlenecek.

Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, 29 Eylül Pazar günü ‘Haylaz Dostlar' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

29 Eylül Pazar günü saat 14.00 ve 17.00'de sahnelenecek ‘Haylaz Dostlar' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.