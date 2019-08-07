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14 Burda'da tiyatro keyfi devam ediyor

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayında da minik ziyaretçilerini her Cumartesi günü tiyatro etkinlikleriyle hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkartıyor.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayında da minik ziyaretçilerini her Cumartesi günü tiyatro etkinlikleriyle hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkartıyor.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, yaz tatilinde Ağustos ayı boyunca çocuklar için birbirinden keyifli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.


3 Ağustos Cumartesi günü Esas 14 Burda AVM'de sahnelenen ‘Bisikletim Kırmızı' oyunu ile başlayan tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos'ta Süper Babaanne, 17 Ağustos'ta Haylaz Çocuk, 24 Ağustos'ta Ali Baba Ve Son Harami, 31 Ağustos'ta Keloğlan Aramızda gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.


Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca her cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor.

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