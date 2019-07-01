14 Burda'da, yaz tatili Temmuz atölyeleri

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Temmuz ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle çocuklara unutamayacakları eğlence fırsatı sunuyor.

Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü krepon kâğıdı ile şekiller atölyesi ve 7 Temmuz Pazar günü kaktüs baskı atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 13 Temmuz'da kartonlarla kukla yapım atölyesi, 14 Temmuz'da çiçek dikim atölyesi, 20 Temmuz'da taşıtlar atölyesi, 21 Temmuz'da şekiller atölyesi, 27 Temmuz'da kartonlarla şapka atölyesi, 28 Temmuz'da kartonlarla şekil atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak.