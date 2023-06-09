150 öğrenciye süt dağıtımı ve animasyon gösterileri düzenlendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde 150 öğrenciye Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt dağıtımı ve animasyon gösterileri düzenlendi.

Göynük Süt Birliği, Dünya Süt Günü'nü kutlama etkinlikleri bünyesinde Göynük İlçesi'nde bulunan Nejla Türk İlköğretim Okulu ve Narzanlar Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik süt dağıtımı ve animasyon gösterileri düzenledi. Göynük Süt Birliği, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek ve çocuklarda süt tüketimini teşvik etmek için etkinlikler gerçekleştirildi. Nejla Türk İlköğretim Okulu ve Narzanlar Köyü İlköğretim Okulu'nda toplam 150 öğrenciye süt dağıtımı yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde, çocuklara sütün faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. Ayrıca, öğrencilere animasyon gösterileri sunularak eğlenceli bir ortamda sütün önemi anlatıldı.