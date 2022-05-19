İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl'la yaşadılar

Bolu’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sevenlerine muhteşem bir gün yaşattı.

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sevenlerine muhteşem bir gün yaşattı.


Bolu'da, TEM Otolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway AVM'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne aldı. Sevenlerinin dakikalar öncesinde konser alanında toplandığı Sinan Akçıl, 1 saatlik konseriyle hayranlarına muhteşem anlar yaşattı.


Cep telefonlarının ışıklarını yakarak konser alanını şenlendiren vatandaşlar, Sinan Akçıl'ın şarkılarına da eşlik ederek eğlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.