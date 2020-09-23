2 bin 388 personelle korona virüs denetimi

Bolu'da, korona virüs denetimlerinde bulunan Vali Ahmet Ümit, bugüne kadar test sayısının 50 bini geçtiğini belirterek, “İyileşenlerin sayısı son günlerde pozitif vakaların sayısını geçmeye başladı” dedi.

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 676 ekip ve 2 bin 388 personelle il genelinde bulunan okul ve iş yerlerinde denetim yapıldı. Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni eğitim öğretim yılında ilk kez yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi. İzzet Baysal Ortaokulu'nda denetim yapan Vali Ümit, öğrencilerle de sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Okul denetiminin ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Vali Ümit, iş yeri sahipleri ve çalışanlarını maske kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirdi. Ümit, ziyaret ettiği iş yerlerinde alınan tedbirler karşısında vatandaşlara teşekkür etti.

“Virüsün direnmesi devam ediyor”

Vali Ümit, test sayısının 50 bini geçtiğini ve iyileşenlerin sayısının pozitif vakalardan çok olduğunu belirterek, “Bugün itibariyle 676 ekip, 2 bin 388 personelle beraber kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hayatın olduğu her yerde olmaya ve görmeye gayret ediyoruz. Ama vatandaşlarımız da aynı duyarlılıkla gerek maskelerin takılması, gerekse mesafeye uyulması, dezenfektanların yerinde olması fevkalade güzel. Bu şekilde giderse biz kısa sürede salgını daha da etkili bir şekilde kontrol altına almış olacağız. Ama maalesef bugün itibariyle bine yakın izole vatandaşımız var. Toplam test sayımız 50 bini geçti. Bizi mutlu eden en önemli sebeplerden birisi iyileşenlerin sayısı son günlerde pozitif vakaların sayısını geçmeye başladı. Fakat hala virüsün direnmesi devam ediyor” dedi.

“Hukuki hak aranması mümkün”

Vali Ümit, karantinadan kaçanlardan virüs kapanların tazminat haklarının olduğunu hatırlatarak, “Bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesmişiz. Bunun ötesinde, izolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da gözardı edilmemesi lazım” şeklinde konuştu.