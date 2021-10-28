İhlas Haber Ajansı

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200 polisle çocukların korunmasına yönelik sıkı denetim

Bolu’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 200 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 200 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet müdürlüğünün diğer birimlerinin de destek verdiği ve toplam 200 polisin yer aldığı denetimlerde 12 internet oyun salonu, 12 iddia bayi, 8 kafede vatandaşlar üzerinde genel bilgi taraması yapıldı.


Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, denetim yapılan kafelerde sohbet ettiği öğrencilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Okul çevreleri ve servis araçlarının da kontrol edildiği denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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