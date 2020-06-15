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22 kilogram esrarla yakalanan 2 kadın adliyeye sevk edildi

Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda 22 kilogram esrar ile yakalanan 2 kadını adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonda 22 kilogram esrar ile yakalanan 2 kadını adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırları içerisine girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 20 parça halinde toplam 22 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan kadınlar M. C. (36) ve Y. T. (21) gözlem altına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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