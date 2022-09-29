3 işçinin öldüğü jelatin fabrikasında yaralı kurtulan işçi hayati tehlikeyi atlattı

Bolu'nun Gerede ilçesinde Halavet isimli jelatin fabrikasında 3 işçinin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda ağır yaralı hastaneye kaldırılan işçi Enes Kayış hayati tehlikeyi atlattı.

Olay, 26 Eylül tarihinde Gerede ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca diğer 3 işçi arka arkaya içeri girdi. İşçilerden odaya son giren Enes Kayış'ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz'i (35) dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri, odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit gazı tespit etti.

Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayış hayati tehlikeyi atlattı. Kayış'ın hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.