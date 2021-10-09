3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan ve ayağından yaralanan M.P., hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada ayağından yaralanan M.P., Karaçayır mahallesi Şehit Necip Emre sokakta bulunan bir apartmana kaçarken, Ö.F.A. ise olay yerinde bulunan bir otomobille yaralı halde olay yerinden ayrıldı. Silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan Ö.F.A.'yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaralı girdiği apartmanda yakalandı

Kavgada ayağından yaralanarak bir apartmana saklanan M.P. vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği apartmanda ilk müdahalesi yapılan M.P. tedavisi için hastaneye götürüldü.

Arkadaşlarıyla yürürken kurşunların hedefi oldu

M.P. ve Ö.F.A.'nın silahlı kavgasında mermiler arkadaşlarıyla birlikte caddede yürüyen 21 yaşındaki S.U.'ya isabet etti. S.U. kanlar içinde yerde kalırken, arkadaşları büyük korku yaşadı. Merminin göğüs altına isabet ettiği S.U. ağır yaralı olarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. S.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kavgada kurşunların ayağına isabet ettiği M.P., hastanedeki tedavisinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.