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34'üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali başladı

Bolu’nun Mengen ilçesinde düzenlenen 34’üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde, Guinness rekorlar kitabına girebilmek içi 2 ton tavukla “Mangalda tavuk çevirme” rekor denemesi yapıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 34'üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde, Guinness rekorlar kitabına girebilmek içi 2 ton tavukla “Mangalda tavuk çevirme” rekor denemesi yapıldı.


Bolu'nun Mengen ilçesinde 1981 yılından beridir geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 34'üncüsü bugün başladı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı ve Türkiye'nin pek çok ilinden gelen yöresel ürünlerin tanıtıldığı festival, şarkıcı Ziynet Sali ve Onur Akın'ın da konserleriyle 2 gün boyunca devam edecek.


Festivalin açılış töreninde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Bugün Mengen'de 34'üncü festivalimizin başlangıcı da herzaman sonsuza dek yaşatacağımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün doğum yılının 100'üncü yılına tekabül eden 1981 yılında Mengen'in en güzel köylerinden Konak köyünde ilk festivalimiz düzenlendi. Mengen'de ve Türkiye'de herşeyin çok güzel olmasını diliyorum” dedi.


Rekor denemesi yapıldı


Düzenlenen aşçılık festivalinde, kurulan 111 metrelik mangalda 2 ton tavuk kullanılarak rekor denemesi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yakılan mangallarda şişlere geçirilmiş yaklaşık 2 bin tavuk pişirilerek festivale katılanlara ikram edildi.


Ulusal Aşçılık Federasyon Başkanı Melik Altundağ, “111 metrelik bir rekor denememiz var. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Guinness'e başvurularımız hazırlanıyor” dedi.

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