5 köyün sakinleri namazda buluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 5 köyün sakinleri, "Sabah Namazında Buluşalım" projesi çerçevesinde bir araya geldi. Birlikte namaz kılan köylüler, kaynaşmanın en güzel örneğini sergiledi.

Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Sabah Namazında Buluşalım" projesi devam ediyor. Bu çerçevede, müftülük personelleri, 100. Yıl, Bostancılar, Uzunçam, Hüsamettindere ve Çamurluk köyündeki vatandaşlar, Uzunçam köyündeki camide bir araya geldi. İmam Tayfun Katmaz'ın kıldırdığı sabah namazının ardından cemaate ikramlar yapıldı.

Mudurnu İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, "Sabah bereketinde ilçe ve köylerimizde vatandaşlarımızla sabah namazında buluşarak birliktelik sağlıyoruz. Emeği geçen vatandaşlarımıza ve her programda daha fazla gayret göstererek çabalayan kıymetli görevlilerimize teşekkür ederiz" dedi.