56 yaşındaki komşusunu tabanca ile vuran 20 yaşındaki genç adliyede

Bolu'da tartıştığı 56 yaşındaki komşusunu tabanca ile vuran 20 yaşındaki genç, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.A. (56) Karaağaç Mahallesi'nde bulunan iş yerini suyla yıkadı. Komşusu Y.U.Ş. (20), kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle N.A. ile tartıştı. Tartışma sonrası N.A., cipiyle bölgeden ayrıldı. Y.U.Ş., aracıyla takip ettiği N.A.'nın önünü kesti. Araçtan inen N.A.'ya, Y.U.Ş. tarafından tabanca ile 3 el ateş edildi. Kurşunlar her iki bacağına da isabet eden N.A. yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Y.U.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.