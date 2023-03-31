58 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananlardan 8'i taburcu edildi

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı, 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın ardından kazada yaralanan 8 kişi taburcu edildi. Durumu ağır olan 2 kişi ise yoğun bakım ünitesinde entübe ediliyor.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı, 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın ardından kazaya karışan araçların tamamı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 7 saat kapalı kalan Ankara istikameti trafiğe açıldı. Kazada yaralanan 10 kişiden 8'i hastanelerden taburcu edildi. Ağır yaralılardan İlker Özdemir (29) İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yoğun bakıma alınırken, Yücel Karapınar (24) ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Batı Gişeleri ile Doğu Gişeleri arasında meydana gelmişti. Otoyolun Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı tır, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolu kapattı. Daha sonra aynı yönde seyreden, aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Aynı noktada İstanbul istikametinde de maddi hasarlı kaza meydana gelmesi üzerine İstanbul istikametinde trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 58 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yararlılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, AFAD ekipleri de iftar saati yolda kalan sürücülere erzak dağıtmıştı.