700 yıllık ahilik geleneği ve esnaf duası UNESCO'ya aday oldu

Bolu'nun "sakin şehir" ilan edilen ilçesinde 700 yıldır sürdürülen ahilik geleneği ve esnaf duası kültür mirası olarak UNESCO'ya aday oldu.

Bolu'da, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Osmanlı kasabası Mudurnu ilçesinde 700 yıllık ahilik kültürü, her cuma günü yapılan esnaf duasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Tarihi yapıların korunduğu örf, adet ve geleneklerin de yaşatılmaya devam ettiği ilçede, esnaf cuma günleri seladan sonra iş yerlerinin önüne çıkarak esnaf duasına katılıyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnaf oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik ediyor.

İlçede 700 yıldır devam eden ahilik geleneği ve esnaf duası hakkında bilgiler veren Mudurnu Belediyesi Yazı işleri Müdürü Engin Ersoydan, "Mudurnu 1307 yılında Rumlardan Osmanlı'nın eline geçmiş bir ilçe. Bu ilçenin genel yapısı itibariyle Osmanlı'ya geçtikten sonra şuandaki günümüzde Kırşehir'de doğduğu belirtilen ahilik geleneği de başlıyor. Yaklaşık 700 yıllık bir gelenek olan ahilik üzerine kurulu olmuş esnaf duası yapılmaktadır. Bütün esnaf cuma günleri sela verildikten sonra dükkanlarının önüne çıkarlar ve duaya eşlik ederler. Büyük cami imamı duasını yaptırır. Ayakta çalışmak durumunda olan esnaf oturarak dua eder. Oturarak çalışanlar da ayakta duasını yapar. Mudurnu'da yaklaşık 700 yıllık bir gelenektir bu" dedi.

Kültür mirası için UNESCO'ya aday oldu

Ersoydan, geleneğin UNESCO'ya aday olduğunu ifade ederek, "Soyut olmayan kültür varlıkları çerçevesinde de Mudurnu ahilik geleneğiyle birlikte UNESCO'ya aday adayı olmuştur. Şuanda dosyamız tekrar düzenlenmek için geri iletildi. Üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. Esnaf duası ve ahilik geleneği kültür mirası UNESCO'ya başvurumuzu yaptık" şeklinde konuştu.