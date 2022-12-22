Abant beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Güzel havayı fırsat bilen ziyaretçiler kar sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. 4 mevsimde de her yıl milyonlarca turist ağırlayan Abant'ta kış mesaisi başladı. Hafta içi güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler doğa ile iç içe olan Milli Parkı ziyarete gitti. Gece saatlerinde yağan kar sürprizi ile karşılaşan doğaseverler karlı manzaraya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle güneşli havada Abant'ın üzerinden beyaz örtü kalkmadı. Güzel havada göl çevresinde ziyaretçiler yürüyüş yaptı.

Abant'a ilk kez geldiğini ve kar sürprizi ile karşılaştığını belirten ziyaretçi Serap Varlık, “Arkadaşlarımızla plan yaptık Bolu'ya Yozgat'tan geldik. Kar olması bizim için de sürpriz oldu. İlk defa geliyorum, çok güzelmiş” dedi.