İhlas Haber Ajansı

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Abant Gölü'nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı mest etti

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmurun ardından gölün üzerinde oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yağmurun ardından gölün üzerinde oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.


Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda kısa süreli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını görüntülemek isteyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.

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