Abant Milli Parkı'nda elektrikli fayton dönemi başladı

Bolu'nun turizm bölgesi Abant Milli Parkı'nda yasaklanan atlı faytonların yerini alan elektrikli faytonun ilk sürüşü gerçekleştirildi.

Bolu'nun en önemli turizm bölgesi Abant Milli Parkı'nda çevredeki köylülerin uzun yıllardır işletmeciliğini yaptığı atlı faytonlar alınan kararla birlikte yasaklandı. Yasağın getirilmesiyle birlikte Mudurnu Kaymakamlığı ile Milli Parklar Müdürlüğü arasında parka elektrikli fayton konulması için sözleşme yapıldı. Milli Parka getirilen ve aynı anda 6 kişinin binebileceği elektrikli faytonun ilk sürüşü Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik tarafından gerçekleştirildi.

“Amacımız çevreyi korumak”

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, "Abant Milli Parkı'nda elektrikli faytonun ilk sürüşünü gerçekleştirdik. Amacımız, dünyadaki iklim değişikliğinden kaynaklı çevreyi korumak, pislikleri temizlemek ve misafirlerimize daha güzel zaman geçirtmek. Mudurnu Kaymakamlığı ile Milli Parklar Müdürlüğü'yle yaptığımız sözleşme gereğinde hem elektrikli faytonu hem de bisiklet kafe işletmesini önümüzdeki dönemden itibaren biz işleteceğiz" dedi.

"Faytonlara yöresel isimler verilecek"

Elektrikli faytonun özellikleriyle ilgili konuşan Çevik, “70 kilometreden 120 kilometreye kadar gidebiliyor. İçerisine takılan bataryayla da değişebiliyor. Kış şartlarında ve bazı rampa bölgelerde de fark edebiliyor. Şuanda ücret belirlenmedi. En kısa zamanda belirleyeceğiz. Bu sene sonuna kadar 2 elektrikli fayton koyacağız. Önümüzdeki dönemle birlikte talebe göre 6-8 adet daha planlayacağız. Hepsinin rengi farklı olacak. Bolu, Mudurnu ve Abant'ın yöresel isimlerini vermeye çalışacağız. Şoförle birlikte 6 kişiye kadar binebilir” ifadelerini kullandı.

Elektrikli faytonu gören vatandaşlar ise atlı faytonların daha iyi olduğunu ve çocukların atları görmeleri gerektiğini belirtti.