Abant Milli Parkı'nda ziyaretçiler sonbaharın keyfini çıkarıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Milli Parkı'nda sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyen turistler bölgeye akın ediyor. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği doğa harikasına kilometrelerce yol kat ederek gelen doğaseverler, sonbahar renkleri arasında keyifli zaman geçiriyor. Ailesiyle Ankara'dan gelen Nefika Acar Eminoğlu, "Tatilimizi değerlendirmek için Ankara'dan Abant'a geldik. Genelde her sene uğramaya çalışıyoruz. Şehir gürültüsünden uzaklaşmak için küçük bir kaçamak yaptık. Bu mevsimde ayrı bir güzel oluyor" dedi.