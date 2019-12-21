Abant Tabiat Park?'na gelen tatilcilerde ruam hastal??? endi?esi

Bolu'nun turizm merkezi olan Abant Tabiat Park?'nda bulunan 8 atta ??kan ruam hastal??? ??phesi nedeniyle, hafta sonu tatili i?in gelen ziyaret?iler tedirginlik ya??yor.

Bolu'nun en ?nemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Park?'nda gezi ve bireysel ama?l? kullan?lan 83 attan ge?ti?imiz g?nlerde numune al?nd?. Al?nan numunelerin ard?ndan atlar?n aras?ndan 8 tanesi ruam hastal??? tehlikesi ??phesiyle karantinaya al?narak kan ?rnekleri incelenmek ?zere Ankara'ya g?nderildi.

?Atlardan uzak durmak niyetindeyiz?

Y?l?n d?rt mevsimi ?zellikle hafta sonu tatili i?in binlerce ziyaret?inin ak?n etti?i Abant Tabiat Park?'na gelen ziyaret?iler de atlarda ??kan ruam hastal??? ??phesi nedeniyle tedirginlik ya??yor. Sakarya'dan ??rencileriyle birlikte hafta sonu tatili i?in Abant Tabiat Park?'na gelen Yavuz Usta, gelmeden ?nce atlara binmek gibi bir planlar? oldu?unu belirterek, ?A??k?as? ben zaten ata bu yap?lanlar? tasvip etmiyorum. Bir de ?zerine hastal?k ??kmas? tabiki bizleri endi?elendiriyor. Bolu deyince, Abant deyince akla faytonlar, atlar geliyor. ?ocuklu?umuzdan beri biliriz bunlar? ve gelir bineriz. Art?k hayal olacak herhalde. Buraya gelmeden ?nce atlardaki hastal??? duyduk. ?ocuklar?m?z da atlara binmek istiyorlard? ama burada da birka? tane atta bu hastal??a rastland???n?. ?ocuklar?m?z? uyard?k. Uzak durmak niyetindeyiz. O y?zden yakla?mayaca??z" dedi.

?Atlar zor ?artlar alt?nda ?al??t?r?l?yor?

Kocaeli'den arkada?lar?yla birlikte Abant'a gelen Tunahan Kafa ise ?Atlardaki hastal??? daha ?nce duymam??t?m. Zaten atlara binilmesi gereksiz. Zor ?artlar alt?nda ?al??t?r?l?yorlar. Kontrol? falan da yok. O y?zden hastal?k da buna ek olarak daha k?t? olmu?? ifadelerini kulland?.