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Abant Tabiat Parkı'nda insan seli

Bolu’nun turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı’nda hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle, Milli Parklar Müdürlüğü ziyaretçilere başka yerlere gitmelerini önerdi.

Bolu'nun turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle, Milli Parklar Müdürlüğü ziyaretçilere başka yerlere gitmelerini önerdi.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı'nda haftasonu tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin 4 mevsim tatil için tercih ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda, bugün yaklaşık 3 bin aracın giriş yapmasıyla göl çevresinde trafik de durma noktasına geldi.


Tabiat Parkı yolu üzerinde de uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle bazı tatilciler geri dönmek zorunda kaldı. Ziyaretçi kapasitesinin çok üstüne çıkan Abant Tabiat Parkı'yla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sosyal medya adresi üzerinden uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, ziyaretçilerin başka alanları tercih etmeleri önerildi.

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