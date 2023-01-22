İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Abant Tabiat Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilciler, güneşli havanın tadını Abant'ta çıkarıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde de doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Günü birlik ya da konaklamalı tatil yapmak isteyenler soluğu Abant'ta alıyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Abant'ta, vatandaşlar doğanın keyfini sürüyor. Bazı ziyaretçiler Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş, bazıları ise piknik yapıyor. Doğa ile baş başa kalan tatilciler, güzel manzara eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı da çekiyor.

Öte yandan, milli parkın girişi ile göl çevresinde ziyaretçiler sebebiyle zaman zaman araç yoğunluğu da oluşuyor.