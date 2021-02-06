Abant Tabiat Parkı'nda yazdan kalma günler yaşanıyor

Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazdan kalma günler yaşanırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yalnızca yabancı turistlerin girişine izin veriliyor.

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Abant'ta güneşin yüzünü göstermesiyle yeniden yeşillik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en sakin günlerini yaşayan tabiat parkında Abant Gölü'ne yansıyan güneşin havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde ve park girişinde jandarma ekipleri tatilciler üzerinde kimlik kontrolü yapıyor. Abant'a sadece yabancı turistlerin girişine izin veriliyor.