Abant yolunda taşan dereler ulaşıma engel oldu

Bolu'da öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Abant Gölü Milli Parkı yolunda dereler taşarak, ulaşıma engel oldu. Abant yolu, kısa süreli trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bolu'da öğleden sonra sağanak yağış şehir genelinde etkili oldu. Abant Gölü Milli Parkı yolunda derelerin yağış nedeniyle debisi yükseldi. Yağışın bölgede etkisini sürdürmesiyle dereler taştı. Derelerin suyu Abant-Bolu yoluna taştı. Taşan dereler nedeniyle Abant karayolu ulaşıma kısa süreliğine kapandı. Kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri yol üzerinde 3 farklı bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından trafiğe kapatılan yol tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan, bölgede incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, çalışmalar hakkında Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

Abant yolu üzerinden yaylaya gittiğini belirten Sezai Ayvaz, “Yola sel gelmiş yukarılardan, ekipler temizliyor. Çok yağmur yağmış. Ben yaylaya çıkacağım. Orada da hava bayağı kötüymüş” dedi.