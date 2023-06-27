Abant'ta atlı jandarma timi görev yapacak

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda Kurban Bayramı'nda beklenen tatilci yoğunluğu sebebiyle atlı jandarma ekibi görev yapacak.

Bolu'nun en çok tercih edilen doğayla iç içe mekanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan oteller Kurban Bayramı tatili sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Otellerde konaklayan tatilcilerin yanı sıra bayram tatili nedeniyle günü birlik gelenlerle birlikte binlerce kişinin gelmesi beklenen Abant'ta denetimi sağlamak için atlı jandarma timi gönderildi. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gelen atlı tim, hem kurban bayramı tatilinde hem de bayram sonrasında Abant'ta görev yapacak.

Atlı tim, tatil boyunca göl çevresinde devriye atarak olumsuzluklara anında müdahale edecek. Abant'ı ziyaret eden vatandaşlar ise atlı jandarma timini gördüklerine şaşırarak yakından ilgi gösterdi.