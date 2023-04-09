Abant'ta çam ağaçlarının yaprakları buz tuttu

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda soğuk hava sebebiyle çam ağaçlarının yaprakları buz tuttu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin doğa harikası merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Dondurucu soğuklar sebebiyle bölgede bulunan çam ağaçlarının yaprakları buz tuttu. Soğuk havaya rağmen Abant Gölü'nü ziyarete gelen tatilciler ise gölün etrafında yürüyüş yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'dan gelen Sezer Arıkan, "Abant'a ilk kez geldik. Çok güzelmiş. Hava soğuk, sis var. Kar havası görünüyor ama yine de her mevsimi bir başka güzel" dedi.

Orhan Ünal ise "Doğasıyla, havasıyla, gölüyle çok güzel bir yer. Hava oldukça soğuk, sanki kar havası var gibi. Dağlardan inen sis ayrı bir güzellik katıyor. Biz Abant'ı beğendik" diye konuştu.