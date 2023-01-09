Abant'ta güneşli havanın tadını çıkardılar

BOLU (İHA) – Türkiye'nin dört bir yanından her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı'nda, gece boyu etkili olan soğuk hava, gölün kısmen donmasına sebep oldu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler ise göl çevresinde yürüyüp, iskelede horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı'nda ziyaretçiler keyifli vakit geçirdi. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere düşmesinin ardından gölün kıyı kenarları buz tuttu. Kış mevsiminde güneşli ve bir o kadar da soğuk havada, doğa harikası Abant'a ziyarete gelen vatandaşlar, göl iskelesinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kısmen buz tutan göl üzerine vatandaşların çıkmaması için jandarma ekipleri anonslarla uyarıda bulunurken, göl çevresine uyarı levhaları asıldı. Güneşli havada ortaya çıkan görüntüler ise fotoğraf tutkunlarını mest etti.

Abant'ta gelen tatilcilerden Hüseyin ve Reyhan Oflaz çifti, "Çocuğumuzla gezmek için geldik, hava çok güzel. Aslında mevsim kış olmasına rağmen kar yok. Burada gezip, temiz hava almak en güzeli" dedi.