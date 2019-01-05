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Abant'ta kar keyfini şambrelle kayarak çıkardılar

Bolu’da kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkına gelen tatilciler, şambrelle kayarak keyifli anlar yaşadı.

Bolu'da kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkına gelen tatilciler, şambrelle kayarak keyifli anlar yaşadı.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla beyazlara büründü. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışına aldırış etmeden piknik alanlarını dolduran tatilciler, Tabiat Parkı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kayarak eğlendi.


Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'na hafta sonu tatili için gelen Refik Uman, "Doğa çok güzel. Kar tipi şeklinde yağıyor ama yine de burada her şey çok eğlenceli. Aileler için hafta sonu güzel vakit geçirebilecekleri bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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