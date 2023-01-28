Abant'ta kar yağışı başladı

Bolu'nun önemli turizm merkezi olan Abant Gölü Milli Parkı'nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Dün akşam saatlerinde Abant Milli Parkı'nda etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Dağların zirvelerini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, eşsiz manzarayla bol bol fotoğraf çektirdi. Akşam saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı Abant'ı beyaz örtüyle kapladı. Öte yandan Bolu şehir merkezinde ve Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.