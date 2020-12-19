İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Bolu’da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Abant Tabiat Parkı’nda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor.

Bolu'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Abant Tabiat Parkı'nda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor. Yeşil alanların karla kaplı halinin yanında sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant havadan görüntülendi.


Bolu'da, dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Abant Tabiat Parkı'nda yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tabiat parkında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim olurken, sonbahar renklerinin yanında kar yağışıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor.


Abant Tabiat Parkı'nda gölgede kalan yeşil alanlardaki beyaz kar örtüsü ve göl çevresindeki renk cümbüşünün yaşandığı kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.